Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

На Чернігівщині російські дрони вночі влучили в житлові будинки, на Сумщині поранена медсестра

У Семенівці триває відселення мешканців, заявив голова області

Російські війська атакували північ України вночі проти 20 липня, повідомила місцева влада.

Зокрема, як заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, російська армія атакувала Семенівку дронами-камікадзе Shahed.

«Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців», – заявив він.

Також в області зафіксували обстріли з артилерії, реактивної системи залпового вогню, міномету та некерованими авіаційними ракетами з вертольота по Новгород-Сіверської територіальної громади.

Сумська обласна влада повідомила про обстріл Есманської громади зі ствольної артилерії, 10 вибухів.

Читайте також: РФ випустила вночі по півдню України 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Крім того, близько 1:30 російські війська випустили три дрони Shahed 136 по Сумах. Один безпілотник був збитий, ще один підбитий.

«Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу пошкоджено з послідуючим загоранням. На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу», – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували. На місці влучань працюють рятувальники та поліцейські.

Російські війська регулярно атакують прикордонні райони північних областей України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG