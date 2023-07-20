На Чернігівщині російські дрони вночі влучили в житлові будинки, на Сумщині поранена медсестра

Російські війська атакували північ України вночі проти 20 липня, повідомила місцева влада.

Зокрема, як заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, російська армія атакувала Семенівку дронами-камікадзе Shahed.

«Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців», – заявив він.

Також в області зафіксували обстріли з артилерії, реактивної системи залпового вогню, міномету та некерованими авіаційними ракетами з вертольота по Новгород-Сіверської територіальної громади.

Сумська обласна влада повідомила про обстріл Есманської громади зі ствольної артилерії, 10 вибухів.

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Крім того, близько 1:30 російські війська випустили три дрони Shahed 136 по Сумах. Один безпілотник був збитий, ще один підбитий.

«Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу пошкоджено з послідуючим загоранням. На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу», – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували. На місці влучань працюють рятувальники та поліцейські.

Російські війська регулярно атакують прикордонні райони північних областей України.