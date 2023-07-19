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Військові РФ завдали удару по житловому будинку в Очакові, постраждала людина – поліція

Зруйнований приватний будинок внаслідок обстрілу російських військових з Кінбурнської коси. Очаків, березень 2023 року

Військові РФ завдали удару по житловому будинку в Очакові, повідомляє у телеграмі Нацполіція.

За даними поліцейських, внаслідок обстрілу міста сьогодні ввечері пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок до медичного закладу звернувся 44-річний чоловік.

На місці події працюють слідчі і криміналісти.


У ДСНС повідомили, що рятувальники, які прибули на виклик, потрапили під російський обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Град».

«Один боєприпас влучив у балкон однокімнатної квартири на 5 поверсі та зайнялася пожежа. Пожежу ліквідували. На щастя, вдома господарів не було та в оселі ніхто не постраждав. Але контузію та вибухову травму отримав чоловік, який намагався сховатися від обстрілу і не встиг добігти до будівлі навпроти», – додають у відомстві.

Місцева влада регулярно повідомляє про російські артилерійські удари по Очакову. Війська РФ переважно атакують місто з окупованої Кінбурнської коси, розташованої за 10 кілометрів.

Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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