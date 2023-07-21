Спорт не поза політикою: чому київське «Динамо» не поїде на збори до Сербії

Людмила Цветкович

Київський футбольний клуб «Динамо» оголосив, що футболісти його Академії не будуть проводити літні збори в Сербії за рахунок Белграда. Раніше уряд Сербії схвалив кошти на організацію спортивно-оздоровчого табору для юнацької та дитячої команд Академії футболу «Динамо» з Києва. 18 липня клуб оголосив, що має можливість тренуватися влітку в Сербії, але відмовився через участь сербського клубу «Црвена Звезда» в турнірі в Росії.

«Поки в нашій країні йде війна, принцип «спорт поза політикою» не працює», – йдеться в заяві на сайті клубу.

Футболісти белградського клубу «Црвена Звезда» впродовж 2022 року провели в Росії два товариські матчі з російським «Зенітом». Також наприкінці липня 2022 року російський «Зеніт» зареєстрував представництво в Сербії. Футбольний клуб «Црвена Звезда» не реагував на звинувачення.

«Українська правда» з посиланням на дипломатичні джерела та лист повідомила, що «Динамо» хотіло тренуватися в Сербії, але передумало. За цими даними, 10 липня клуб звернувся до посольства України в Сербії, МЗС України та Міністерства освіти і науки України з таким проханням. У листі клуб зазначив, що сподівається, що час, проведений у «братній країні», допоможе дітям забути про жахіття війни та підготуватися до майбутніх змагань.

Радіо Свобода надіслало запит ФК «Динамо» про причини своєї відмови приїхати до Сербії, окрім гри «Црвена Звезда» в Росії, однак на момент публакації матеріалу відповіді не отримало. Також ні уряд Сербії, ні міністерство спорту не відповіли на прохання прокоментувати рішення «Динамо».

Посольство України: розуміємо позицію

З іншого боку, посольство України в Сербії заявило, що розуміє та поважає позицію футбольного клубу «Динамо».

У відповіді посольства зазначено, що йдеться про дітей, «які тривалий час перебувають під російськими бомбами та обстрілами», а також їхніх батьків.

«На жаль, війна встановлює однозначні і часто несправедливі критерії «свій-чужий». Якщо «Црвена Звезда» грала з російським «Зенітом» у товариському турнірі, на думку підлітків і вболівальників, вони друзі. Тому ми вороги», – йдеться у відповіді посольства.

Водночас у посольстві вважають, що це не кінець історії, і в Україні є інші дитячо-юнацькі футбольні школи, які не мають можливості повноцінно тренуватися. «Після досить несподіваного оголошення київського «Динамо» ми отримали численні запити, над якими працюємо», – йдеться в листі.

Уряд Сербії також надсилає допомогу Херсонській області. Посольство України зазначило, що помічає тенденцію дедалі більшого залучення Сербії до надання підтримки Україні та її громадянам.

«Сподіваємося, що в майбутньому ця тенденція тільки посилюватиметься, як і відчуття спільного майбутнього в одній європейській родині», – додали у відповіді на запит Радіо Свобода.

Крім організації літнього табору для юних футболістів «Динамо», рішенням від 15 липня уряд Сербії затвердив новий транш допомоги на подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області. Уряд Сербії також погодив тимчасовий захист для громадян України, які постраждали внаслідок ситуації в Херсонській області.

«Для нас це, окрім практичного боку, є актом підтримки нашої боротьби з небезпечним агресором та збереження територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у відповіді.

На запитання про те, чи планується приїзд громадян України з Херсонської області до Сербії, у посольстві України зазначили, що зараз це питання опрацьовується. За їхніми словами, вони чекають усіх охочих не лише з Херсонської області, які потребують тимчасового захисту та допомоги.

«Це шанс забезпечити гідне житло для дітей і жінок, поки їхні чоловіки захищають нашу країну», – йдеться в повідомленні. У посольстві зазначили, що досі стикаються з труднощами, оскільки «важко ухвалити рішення і виїхати з дому».

Пропозиція лікування українських поранених

Тим часом надійшла ще одна пропозиція допомоги Україні – лікувати поранених українців у медичних закладах Сербії. Таку пропозицію уряду Сербії надіслав Драган Міліч, директор клініки кардіохірургії в Ніші, на початку липня. «Ми пропонуємо уряду розглянути можливість лікування поранених українських цивільних у сербських реабілітаційних центрах», – написав Міліч у Twitter.

Він також повідомив, що вони започаткували ініціативу щодо налагодження співпраці між Ніші та серцево-судинними клініками в Україні.

Міліч сказав, що це була «ініціатива лікування українців, які загинули в цій жахливій війні». Пояснює, що це ініціатива не лише для лікування українських військових, а для лікування постраждалих на війні українців, тобто і мирні жителі, які страждають.

Міліч зазначив, що держава має оцінити, чи є ініціатива з реабілітації українських поранених хорошою та наскільки вона реалізована.

«Я думаю, що це символічний спосіб допомогти людям, які страждають у цій непотрібній і жахливій війні», – сказав Міліч.

Ми проявили турботу та солідарність з українським народом

Відповідаючи на запитання про спроможність Сербії прийняти українських поранених, Міліч сказав, що ніхто не очікує, що до Сербії прибудуть тисячі.

«Найважливіше, що ми проявили турботу та солідарність з українським народом. Це важливіше, ніж цифра, скільки людей у нас лікуватимуться, 20, 30, 50 чи 100…», – зазначив Міліч.

Він додав, що Військово-медична академія та інші заклади мають досвід лікування поранених на війні, і цей досвід можна застосувати для допомоги Україні.

Уряд Сербії поки не відповів на запит Радіо Свобода щодо своєї пропозиції про лікування українських поранених у Сербії.

3 червня у розмові з біженцями з України в Центрі надання притулку у Вранє президент Сербії заявив, що країна готова допомогти у всьому, що вважають за потрібне.

«Усе, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров'я людей, для поранених, ми готові допомогти», – сказав тоді Вучич.

У посольстві України Радіо Свобода повідомили, що сподіваються, що ініціатива з лікування українських поранених може бути реалізована найближчим часом «в інтересах наших громадян, які мають пройти процес лікування та реабілітації».

«Це не просто лікування, це підтримка нашої боротьби за свободу і незалежність», – зазначили у відповіді.

Що ще надала Сербія Україні?

Уряд Сербії неодноразово надавав гуманітарну допомогу Україні. Так, у березні через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу в Україну відправили вантажівку з електрообладнанням. Тоді прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч заявила, що країна надалі безперервно надаватиме гуманітарну допомогу Україні, наскільки це можливо.

У червні 2022 року уряд Сербії виділив гуманітарну допомогу на суму три мільйони євро для дітей та біженців. Також за ініціативи дружини президента Сербії, Тамари Вучич, у грудні 2022 року передали два автомобілі швидкої допомоги.

За словами прем’єр-міністерки, також організували літню школу для оздоровлення українських дітей на курорті Баня-Ковіляча.

Через війну в Україні Сербія також вперше активувала механізм тимчасового захисту для переміщених осіб, які прибувають. Це дозволило їм знайти роботу, освіту, соціальне та медичне обслуговування.

Посол України в Сербії Володимир Толкач у квітні заявив, що гуманітарна та фінансова допомога, яку Україна отримує від Сербії, значна, але Україні потрібно набагато більше.

«Сьогодні важливе питання підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, яке наразі потребує не лише гуманітарної допомоги, а й забезпечення зброєю та боєприпасами», – сказав Толкач на прес-конференції, присвяченій українсько-сербським відносинам.

Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року влада Сербії вирішила, що країна не буде експортувати зброю жодній стороні конфлікту, а також не дозволятиме транспортування зброї через свою територію. 12 квітня Reuters повідомили, що Сербія погодилася поставити зброю Києву або вже відправила її. Офіційні особи Сербії заперечували.

Сербія досі не вводить санкції проти Росії

Сербія надсилає Україні гуманітарну допомогу та підтримує її територіальну цілісність.

Підтримала кілька резолюцій ООН із засудженням агресії проти України. Водночас, це країна, яка відмовилася ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Ігор Новакович з фонду ISAC сказав Радіо Свобода, що надання допомоги Україні є гуманітарним кроком, який має свою логіку і не має політичних цілей, яких уряд Сербії хотів би досягти. Але, додає, це також корисно продемонструвати західним партнерам.

«Позиція Сербії ґрунтується на питаннях Косово та інших, а не простого балансування між сторонами», – заявив Новакович.

Сербія розраховує на підтримку Росії у міжнародних організаціях щодо Косово, незалежність якої не визнає. Новакович оцінив, що Сербія в змозі зберегти свою позицію щодо незапровадження санкцій проти Росії, і що Захід може це терпіти.

«Але якщо нашою метою є європейська інтеграція, то в якийсь момент у майбутньому, безсумнівно, будуть проблеми», – каже Новакович.

Він додає, що питання запровадження санкцій є принциповим, адже стосується європейського майбутнього Сербії, і його слід розглядати в цьому контексті. Європейські та американські чиновники неодноразово закликали Сербію приєднатися до санкцій Заходу проти Росії за її агресію проти України.