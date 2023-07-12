Суд у Сербії відмовив Україні у екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року. Про це повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода та проєкту «Схеми».

12 липня спеціальна рада суду міста Ниш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає.

Згідно з екстрадиційним запитом щодо Андрія Наумова, який є у розпорядженні «Схем», Офіс генерального прокурора України звернувся до Міністерства юстиції Сербії у вересні 2022-го року. У запиті прокурори повідомили, що в Україні Наумову оголосили дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду (який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, – ред.) і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим.

Сам Андрій Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

«Схеми» також звернулися до Офісу Генерального прокурора України з проханням про коментар і чекають на відповідь.

Андрія Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також «Схеми» розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголосили дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Нині у Сербії також на розгляді питання щодо його можливої екстрадиції в Україну.

Також повідомлялось, що підозрюваний у держзраді ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Про це йдеться в оприлюднених ДБР 5 квітня розмовах Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. На записах Кулініч також описував значний вплив Наумова на процеси в СБУ. Згідно з даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ.