ДБР завершило розслідування справи щодо ексголови СБУ в Криму: йому повідомили про нові підозри

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради колишнього начальника Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча, повідомило відомство 5 квітня.

За повідомленням, після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справу передадуть до суду.

«У ході розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень», – додає пресслужба Бюро.

Йдеться, зокрема, про підозру в:

самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану

заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану

незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу

«Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім «Котигорошко», – додають у ДБР.

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За даними слідства, колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та ексголова Адміністрації президента Андрій Клюєв за завданням російської ФСБ створили «політичний офіс» для «для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві».

Обидва колишніх посадовці з 2014 року перебувають у Росії. За даними ДБР, Сівкович досі опосередковано контролює низку підприємств в Україні.

«Слідство також встановило, що Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ «політичним офісом» та виконував вказівки кураторів для впровадження «своїх людей» до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради», – повідомляє Бюро.

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У ДБР ствержують, що Кулініч знав про плани російських військ атакувати материкову частину України з окупованого Криму, але приховав цю інформацію і не дозволив передати її до Центрального управління СБУ:

«У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ».

За повідомленням, Кулініч 24 лютого 2022 року виїхав до Києва, правоохоронці знайшли в одній із квартир, де він жив, схованку зі зброєю та документами часів служби в КДБ СРСР.

ДБР повідомило про затримання Олега Кулініча в липні 2022 року.