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«Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету 687 мільйонів гривень податків – СБУ

Через ухилення від сплати податків нову підозру отримав колишній директор компанії, який зараз перебуває під вартою, додає СБУ

Нафтопереробна компанія «Укртатнафта» додатково перерахує до державного бюджету понад 600 мільйонів гривень «після викриття СБУ» – про це Служба безпеки заявила 3 квітня.

«Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 мільйонів гривень. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через ухилення від сплати податків нову підозру отримав колишній директор компанії, який зараз перебуває під вартою, додає СБУ.

Про підозру заявив також Офіс генерального прокурора.

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«Службові особи нафтопереробної компанії, яка є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн. В подальшому вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов’язання при наявній можливості», – стверджує пресслужба ОГП.

Раніше правоохоронці повідомляли про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на 605,9 мільйона гривень.

1 лютого СБУ заявила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта».

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