«Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету 687 мільйонів гривень податків – СБУ

Нафтопереробна компанія «Укртатнафта» додатково перерахує до державного бюджету понад 600 мільйонів гривень «після викриття СБУ» – про це Служба безпеки заявила 3 квітня.

«Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 мільйонів гривень. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через ухилення від сплати податків нову підозру отримав колишній директор компанії, який зараз перебуває під вартою, додає СБУ.

Про підозру заявив також Офіс генерального прокурора.

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«Службові особи нафтопереробної компанії, яка є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн. В подальшому вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов’язання при наявній можливості», – стверджує пресслужба ОГП.

Раніше правоохоронці повідомляли про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на 605,9 мільйона гривень.

1 лютого СБУ заявила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта».