У СБУ пояснили, чому провели обшуки на 16 газових підприємствах

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявляє про ліквідацію масштабної схеми привласнення промислових обсягів газу із газотранспортної системи компанії «Нафтогаз України».

Як повідомляє пресслужба відомства, до «оборудки» причетний топменеджмент 16 газових підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.



«Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке було у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу – ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.



«При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів», – додають в СБУ.



Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

Триває досудове розслідування за статтями «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

У СБУ кажуть, що ці газові підприємства пов’язані з одним із українських олігархів, прізвище якого не вказують.

17 березня «Регіональна газова компанія», яку пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, заявила про обшуки в 14 газорозподільних компаніях. У РГК стверджують, що ці слідчі дії проводилися за «надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами».

«На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ «НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» намагається захопити в рейдерський спосіб. Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни», – кажуть у компанії.

В групу РГК входять 20 компаній в 16 областях країни, які розподіляють приблизно 70% всього газу в Україні, які розподіляють приблизно 70% всього газу в Україні.