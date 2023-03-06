В «Укрнафти» й «Укртатнафти» вилучили палива на майже 800 млн грн, ексдиректор під вартою – БЕБ

Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України вилучило понад 16 тонн бензину й дизельного пального за результатами обшуків на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях – про це БЕБ повідомило 6 березня.

«Понад 3 тисяч тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 мільйона гривень вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тисяч тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 мільйонів гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого палива становить майже 800 мільйонів гривень», – йдеться в підрахунках Бюро.

Нафтобази, за повідомленням, належать компаніям, які «афілійовані з відомою фінансово-промисловою групою». За даними слідства, ці компанії нелегально продавали паливо, не фіксуючи це в податковій звітності і таким чином ухиляючись від сплати податків.

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«У подальшому це паливо реалізовувалося через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі палива для потреб ЗСУ.

БЕБ нагадує, що про підозру в ухиленні від сплати податків повідомляли раніше колишньому директору та головному бухгалтеру компанії «Укртатнафта». Він перебуває під вартою.

Компанії наразі не коментували публічно арешт нафтопродуктів.

Як повідомляє окремо Офіс генерального прокурора, суд обрав екскерівнику нафтопереробної компанії 199 мільйонів гривень застави. Через несплату застави його взяли під варту.

У лютому Служба безпеки України заявила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», і повідомила про проведення обшуків у цій справі.