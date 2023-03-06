СБУ повідомляє про затримання ексбойовика підрозділу «ДНР» в Одесі

Служба безпеки України 6 березня повідомила про затримання колишнього бойовика батальйону «Спарта» незаконного збройного угруповання «ДНР» в Одесі.

За даними слідства, місцевий житель приєднався до батальйону «Спарта» в 2015 році й брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на сході України.

«У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ повідомляє про затримання ще одного священника УПЦ (МП) на Сумщині

Як стверджує відомство, підозрюваний переховувався від правосуддя і «продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів». Під час обшуків у нього виявили комп’ютер, мобільний телефон і сім-картки із відповідними доказами.

Чоловіку повідомили про підозру в участі в терористичній групі чи терористичній організації. Суд взяв його під варту.

Командир підрозділу «ДНР» «Спарта» Володимир Жога із позивним «Воха» загинув під Волновахою в березні 2022 року.