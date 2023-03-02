СБУ оголосила підозри понад 40 депутатам Держдуми РФ за посягання на цілісність України

Служба безпеки повідомила заочні підозри 41 депутатові Державної думи РФ, які «сприяли захопленню частини східних регіонів України».

«15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента Росії з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через тиждень проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР». Тим самим посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозру оголошено за статтею про «посягання на територіальну цілісність та недоторканність України», обвинувальні акти скеровані до суду.

«Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Повний список російських депутатів під підозрою СБУ публікує на своєму сайті.

У лютому СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно 55 депутатів Держдуми РФ та наразі здійснює заходи для притягнення їх до відповідальності.