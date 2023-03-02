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Розвідував позиції ЗСУ у прикордонні – СБУ повідомила про затримання чергового інформатора військ РФ

Передусім чоловік цікавився дислокацією оборонних позицій підрозділів ЗСУ, кажуть в СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання на Сумщині чергового «інформатора ФСБ».

«За даними контррозвідки СБУ, зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Після 24 лютого минулого року за вказівкою російської спецслужби її поплічник розпочав збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що передусім чоловік цікавився дислокацією оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

«Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану «зеленку». Розвіддані агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів. Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей», – розповіли в СБУ.

Чоловіку повідомили йому про підозру і взяли під варту.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

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