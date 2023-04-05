ДБР: до суду передано справу проти командира взводу з Житомирщини, який «виховував» строковика побиттям

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.

«Обвинувальний акт направлено до суду. Інцидент трапився 11 березня 2023 року. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. «Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет. 15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав», – повідомила пресслужба ДБР.

Повідомляється, що справу порушено за статтею про насильство щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

У березні в соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б’є солдата-строковика. Пізніше з’ясувалося, що інцидент стався у 190-му навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району. Фігурантом виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич. Він у фейсбуці визнав факт побиття строковика та заявив про готовність понести покарання.