ОГП: офіцеру, який побив строковика, повідомили про підозру

Командиру взводу роти охорони військової частини на Житомирщині оголосили про підозру «за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень», повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння і його неналежною поведінкою. Таким чином офіцер порушив вимоги Статутів Збройних сил України і порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби через несвоєчасне повідомлення прокуророві і ДБР про вчинений у військовій частині злочин, заявили в ОГП.

Нещодавно у соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б’є солдата-строковика. Пізніше з’ясувалося, що офіцером є командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич. Сам Вітусевич у фейсбуці записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання.

У 190-му навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району та де сталося побиття, повідомили про початок службового розслідування з цього приводу. У центрі наголосили, що наразі фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов’язків до кінця розслідування.