На Житомирщині офіцер побив солдата в навчальному центрі, розпочато розслідування – ЗСУ

На Житомирщині військовий офіцер побив солдата, повідомляє 190-й навчальний центр ЗСУ в селі Гуйва в фейсбуці.

«Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування», – йдеться в повідомленні.

За інформацією військових, наразі вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

У навчальному центрі зазначили, що «в Україні будують армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам». Винуватці інциденту «однозначно понесуть суворе покарання» – яке саме, стане відомо за результатами розслідування, запевнили військові.