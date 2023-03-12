Гайдай: на Луганщині армія РФ втрачає новітні танки, тому повертається до старих моделей

Через значні втрати російські військові повертаються до використання танків старих зразків на Кремінському напрямку, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в телеграмі.

Він також зазначив, що армія РФ накопичила резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області. За словами, Гайдая, «українські війська потрохи знищують ворожі резерви при наступах, які проходять щоденно на Сватово-Куп’янському напрямку, в напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці».

Гайдай наголосив, що армія РФ постійно намагається «продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною».

Гайдай також повідомив, що російські військові кинули новітні танки Т90 на Кремінський напрямок, і за два тижні знову повертаються до Т72, оскільки «дев’яності» закінчуються.

«Це відбувається завдяки роботі українських захисників зі знищення російської техніки», – підсумував він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.