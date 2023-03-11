На Луганщині російські військові глушать зв’язок та закривають міста – Гайдай

На Луганщині російські військові продовжують закривати населені пункти та глушити мобільний зв’язок, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

При цьому він зазначив, що цивільні на окупованих територіях Луганщини не мають доступу до медицини, адже всі лікарні стали військовими шпиталями, окрім лікування, російські військові облаштували там казарми.

«Аби люди не могли повідомляти інформацію «назовні», рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області», – розповів Гайдай.

За його словами, також російські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.

«Росіяни непогані кроти, адже по прибуттю на фронт свіжомобілізовані зариваються в нори, намагаючись зберегти собі життя», – додав Гайдай.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.