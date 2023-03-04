Гайдай назвав «найстабільніший» напрямок фронту на Луганщині

У Луганській області найстабільнішим напрямком фронту можна назвати район міста Сватове, зазначив очільник місцевої ОВА Сергій Гайдай в телеграмі 4 березня.

«У Луганській області ситуація важка за всіма напрямками, найважча – поблизу Кремінної», – йдеться у заяві.

Проте Гайдай запевняє, що на Сватівському напрямку ситуація виглядає дещо краще і називає її найстабільнішою.

«Ворог кинув в атаку багато резервів, втім, росіяни зазнають шалених втрат», – сказав глава області.

За його словами, жителі окупованої частини Луганської області отримують російські паспорти з низкою обмежень. Аби отримати повноцінний та справжній паспорт РФ, треба їхати на територію Росії.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.