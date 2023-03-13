ДБР розпочало розслідування через побиття офіцером солдата-строковика на Житомирщині

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Як повідомляє пресслужба ДБР, розслідування розпочато на підставі матеріалів Військової служби правопорядку.

У відомстві зауважують, що 11 березня у соцмережах з’явилося відео з побиттям строковика його командиром.

«У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта, «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.

Днями у соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б’є солдата-строковика. Пізніше з’ясувалося, що офіцером є командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич. Сам Вітусевич у фейсбуці записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання.

У 190-му навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району та де сталося побиття, повідомили про початок службового розслідування з цього приводу. У центрі наголосили, що наразі фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов’язків до кінця розслідування.