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Новини | Суспільство

ДБР заочно підозрює посадовицю на Запоріжжі в сприянні вивезенню дітей до Росії

За даними Бюро, до вторгнення жінка займалася правами дітей у відділі ювенальній превенції

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишній працівниці українських правоохоронних органів Приморського Запорізької області через співпрацю з окупантами – про це відомство повідомило 3 квітня.

За даними Бюро, до вторгнення жінка займалася правами дітей у відділі ювенальній превенції. Від окупаційної влади вона отримала посаду в незаконно створеному органі «Приморское отделение полиции УВД».

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«Серед іншого вона допомагала агресору виявляти та вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ. Також зловмисниця активно здавала ворогу своїх земляків, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму. Разом з окупантами вона брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді. Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції заявили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і попередили, що за це їм «доведеться відповідати».

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