Рената Кузьміна заочно заарештовано без альтернативи внесення застави – ДБР

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави колишньому народному депутату Ренату Кузьміну, повідомляє у п’ятницю Державне бюро розслідувань.

«Його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року, та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», – йдеться в повідомленні.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження п’ятьох депутатів, зокрема й Кузьміна з нині забороненої партії «ОПЗЖ».

Ренату Кузьміну 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.

За статтею «державна зрада» передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.