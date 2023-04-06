Ексгенерал СБУ Наумов з’явився у суді в Сербії (фото, відео)

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова доставили до Вищого суду міста Ниш (Сербія), де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей. Під час засідання 6 квітня допитали батька Наумова, який пояснив, що знайдені під час арешту колишнього високопосадовця СБУ гроші були «сімейними». Про це повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода. Сам Наумов, який перебуває в Сербії під арештом з червня 2022-го року, раніше в суді заперечував обвинувачення.

На засіданні 6 квітня суд заслухав Олега Наумова – батька ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він підтвердив версію захисту, що гроші, з якими затримали його сина під час арешту у Сербії, нібито належать родині.

Як повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода, Олег Наумов розповів, що 16 лютого минулого року нібито позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити телеканал.

«Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року», – розповів Олег Наумов.

Також, за його версією, в подальшому він відмовився від ідеї створювати телеканал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перевів гроші у Європу та, в подальшому, передав гроші своїй невістці – Анні Ревенко (раніше «Схеми» віднайшли низку майна, оформленого на неї та довели, що вона є наближеною особою Андрія Наумова – ред.), «щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина». Водночас він заявив, що має намір повернути борг.

Безпосередньо на засідання ЗМІ не допустили. Жодних рішень суд не виніс, розгляд справи – продовжить у травні.

Сам Андрій Наумов був помічений у коридорі суду з кайданками на руках.

Під час попереднього засідання у Вищому суді у Ниші 17 березня Андрій Наумов також заявляв, що 608 000 євро та 125 000 доларів, знайдені в автомобілі під час арешту, це «сімейні гроші» і вони були потрібні, щоб переїхати до Стамбула.

Андрія Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також «Схеми» розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголосили дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Нині у Сербії також на розгляді питання щодо його можливої екстрадиції в Україну.

Також повідомлялось, що підозрюваний у держзраді ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Про це йдеться в оприлюднених ДБР 5 квітня розмовах Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. На записах Кулініч також описував значний вплив Наумова на процеси в СБУ. Згідно з даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ.