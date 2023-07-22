Зросла кількість дітей, загиблих через російську агресію – ОГП

Наразі відомо про 496 дитину, загиблу внаслідок російської агресії, заявив Офіс генерального прокурора 22 липня.

«Більше ніж 1 564 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 22 липня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 496 дітей загинули та понад 1 068 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Офіс нагадує, що цифри не остаточні: триває їх встановлення в зоні бойових дій, на окупованих та звільнених територіях

Найбільше встановлених постраждалих дітей у Донецькій області – 474.

Напередодні внаслідок обстрілу селища Дружба Бахмутського району на Донеччині загинули двоє дітей з однієї родини – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Загалом внаслідок ударів по області за добу загинули шестеро людей.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.