Українські суди винесли вироки понад 50 російським військовим через воєнні злочини – Костін

Розслідування воєнних злочинів становить найбільший виклик через їх велику кількість – про це розповів в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін, передає Офіс президента.

За даними Костіна, понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах.

Він додав, що це стало можливим завдяки міжнародній підтримці, яку отримує Україна.

«Хтось може сказати, що це небагато. Коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, вони дивуються цьому і кажуть: «Це небачено, що під час війни ви документуєте всі ці злочини». Своєю чергою, ми відповідаємо: «Так, ми все документуємо з вашою допомогою, але ми ще ці злочини розслідуємо, передаємо справи в суди і отримуємо вироки. Тому що люди не можуть чекати справедливості незрозуміло скільки», – заявив він.

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За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.