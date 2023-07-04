Центр щодо злочину агресії РФ в Україні у Гаазі відповідатиме за збереження доказів – Мамедов

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Росії в Україні, який відкрили у Гаазі, спростить роботу спільних міжнародних груп і Міжнародного кримінального суду. Про це в етері Радіо Свобода «Свобода Ранок» сказав ексзаступник генерального прокурора України з 2019 по 2021 рік, експерт з національного та міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.

За його словами, головним завданням Центру є збереження та аналіз доказів російських злочинів, щоб у майбутньому не допустити виправдальних вироків щодо тих, хто вчиняв злочини в Україні. Адже доведення міжнародних злочинів – це дуже складний процес.

«Це крок до правосуддя. Цей центр дуже важливий. Бо основна практика виправдувальних вироків по міжнародних справах – це саме і є втрата і неприпустимість зібраних доказів. Тобто центр буде відповідати за збереження і безпеку цих доказів, щоб вони були використані в прийдешніх судах», – сказав він.

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Мамедов вказав на досвід попередніх розслідувань міжнародних злочинів, який свідчить, що докази повинні зберігатися належним чином.

«Тобто, якщо це цифрове розслідування, де використовують метадані, геодані, які повинні у правильній формі зберігатися, щоб не викликали сумнівів у справжності цих документів; також свідчення людей, які перебувають на території США, Європейського Союзу, які багаторазово звертаються до правоохоронних органів цих держав за фактом міжнародних злочинів, які були вчинені щодо них», – сказав Мамедов.

Ексзаступник генерального прокурора також розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські правоохоронні органи зареєстрували 96 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, ще приблизно 17 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки.

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Загалом від початку російської агресії в Україні у 2014 році зареєстрували вже приблизно 130 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройним конфліктом.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України відкрився в Гаазі 3 липня.