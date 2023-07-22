Через російські удари по Донеччині за добу загинули шестеро людей

Російські війська вдарили авіабомбами по селищу Нью-Йорк, повідомили обласна влада та Офіс генерального прокурора.

«За 21 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Нью-Йорку і 2 у Дружбі. Ще 5 людей за добу дістали поранення», – заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 22 липня.

За попередніми даними Офісу генеральної прокуратури, армія РФ вдарила по Нью-Йорку авіаційними бомбами ФАБ-250.

«Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку. Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги», – заявляє відомство.

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Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Крім того, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про одного пораненого в області за добу внаслідок російських обстрілів. Ще один цивільний був госпіталізований із пораненнями внаслідок обстрілу на Харківщині – в селищі Великий Бурлук, заявив голова області Олег Синєгубов.

За даними Генерального штабу, російська армія за добу завдала 16 ракетних, більше ніж 20 авіаційних ударів, а також здійснила 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.