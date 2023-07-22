Сили оборони відбивають спроби наступу російських військ на кількох напрямках – штаб

Російська армія за добу завдала 16 ракетних, більше ніж 20 авіаційних ударів, а також здійснила 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 22 липня.

Є поранені та загиблі серед цивільних, постраждали пункти зберігання зерна на півдні України, знищені та пошкоджені понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура. Штаб оцінює загрозу нових атак як високу.

«Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень», – повідомляє штаб.

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За зведенням, ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку, також російські війська вели «безуспішні наступальні дії» на Лиманському й Шахтарському напрямках.

«На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів… На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також українські війська продовжують стримувати російський наступ біля Красногорівки та Мар’їнки.

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На півдні російська армія зосереджена на стримуванні просування Сил оборони. При цьому командування звітує про продовження наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де ЗСУ «закріплюються на досягнутих рубежах».

За даними штабу, в районі Першотравневого на Луганщині російські військові «мають низький рівень морально-психологічного стану»:

«Основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації».

Штаб звітує про 14 ударів авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, а також ракетних і артилерійських військ по низці цілей.