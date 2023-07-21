«Гвардія наступу»: Клименко заперечив, що МВС формує власну армію

Після закінчення війни підрозділи «Гвардії наступу» будуть розформовані. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на питання, чи не бачить він ризиків у тому, що після війни «Гвардія наступу» може перетворитися на власну армію під крилом цивільного Міністерства внутрішніх справ.

«Ні. Ці підрозділи («Гвардії наступу» – ред.) будуть розформовані (після закінчення війни – ред.). Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції і прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини чи підрозділу поліції», – сказав Клименко.

За словами міністра, припущення, що МВС формує власну армію, яка в майбутньому може бути використана у політичній боротьбі, – «не має ніякого підґрунтя».

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«Побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, не має під собою ніякого підґрунтя. Ці люди (які до лав «Гвардії наступу» – ред.) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Про яку ми армію на вулиці говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику», – заявив очільник МВС.

Він запевнив, що ніхто не планує використовувати ці підрозділи в політичних цілях.

«І це не виправдання, а факт. Я хотів би ще раз зазначити, що деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І через це деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС на сьогодні не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розбірках і так далі. Це, я вважаю, аморально на сьогодні. Це стосується всіх: і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки», – додав він.

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3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».

Створення нових потужних воєнізованих формувань саме в системі цивільного міністерства (а не в системі ЗСУ) викликає питання у експертів. Так, колишній радник голови МВС, правознавець-кримінолог Олег Мартиненко, в коментарі BBC зазначив, що ще в 2014 році план реформування міністерства передбачав виведення воєнізованих формувань з його підпорядкування. За його словами, наявність «військового компоненту» в цивільного міністерства не є необхідністю і, теоретично, цей фактор може бути використаний в політичній боротьбі.