ЗСУ за минулу добу досягли успіху щонайменше на трьох ділянках фронту – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуацію на полі бою в Україні, заявив про успіхи Збройних сил України за минулу добу.

«Українські війська 19 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих ділянках. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, свідчать про те, що українські війська досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)», – звертають увагу американські аналітики.

Вони посилаються на дані Генштабу про те, що українські війська продовжують наступ на північ і південь від Бахмута, змусивши російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки (це 11 км на північний захід від Бахмута).

ISW пише, що у середовищі військових блогерів РФ пишуть, що російським військам «не вистачає ротацій і підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута, що заважає військам РФ відвоювати втрачені позиції».

У Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.