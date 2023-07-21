Наступного тижня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів – Reuters

Сполучені Штати планують 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 мільйонів доларів США, повідомляє агенція Reuters із посиланням на трьох неназваних американських чиновників. Пакет складатиметься переважно з артилерії, ракет протиповітряної оборони та наземної техніки, вказують джерела.

США не включають касетні боєприпаси в цей пакет допомоги, повідомили двоє офіційних осіб. Раніше в липні США вперше відправили в Україну вдосконалені DPICM – касетні боєприпаси, які вистрілюють зі 155-міліметрової гармати-гаубиці.

За словами офіційних осіб, до пакету входитимуть також кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкова зброя, включно з TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Пакет ще формується і його вміст може змінитися.

Пакет допомоги у сфері безпеки стане 43-м, затвердженим Сполученими Штатами для України з моменту повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, загальна сума допомоги складає вже понад 41 мільярд доларів.