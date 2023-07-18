На тлі наступу ЗСУ США мають оголосити про нову військову допомогу Києву – ЗМІ

Сполучені Штати найближчими днями оголосять про нову військову допомогу Києву на суму 1,3 мільярда доларів США, повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.



За словами одного з них, пакет озброєнь включає протиповітряну оборону, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.



Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для Києва, є протиповітряна оборона виробництва L3Harris Technologies під назвою Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment або VAMPIRE, сказав один із чиновників.

Також включено два різних типи безпілотних боєприпасів – Phoenix Ghost та Switchblade, також Україна отримає «значну кількість» систем боротьби з безпілотниками австралійської компанії DroneShield Ltd, а також радари, датчики та системи аналізу.



Сполучені Штати використовують кошти у програмі Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не передавати її із запасів зброї США.

На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.