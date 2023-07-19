Зеленський подякував США за новий оборонний пакет

Президент України Володимир Зеленський подякував США та президенту Джо Байдену за черговий пакет оборонної підтримки.

«Дякую президенту США за потужний новий пакет оборонної підтримки вартістю 1,3 мільярда доларів. Зенітно-ракетні комплекси NASAMS з боєприпасами, артилерійськими снарядами, обладнанням для розмінування та іншою вкрай необхідною допомогою врятують українські життя і наблизять нашу спільну перемогу», – написав Зеленський у твітері 19 липня.

«Ми цінуємо неослабну підтримку дружнього американського народу», – додав український лідер.

За повідомленням американського Міністерства оборони, США зобов’язалися надати Україні новий пакет допомоги на 1,3 мільярда доларів.

Пакет включає ще чотири національні передові зенітно-ракетні системи – батареї протиповітряної оборони середньої дальності, які вже допомогли Україні протистояти постійним обстрілам Росії з використанням ракет і безпілотників. Це та ж система, яка використовується для захисту Вашингтона і території навколо столиці США.