Із саміту НАТО у Вільнюсі: Норвегія надасть Україні безпілотники, Авcтралія – бронетранспортери

Влада Норвегії заявила у середу, що у новому пакеті допомоги надасть Україні надлегкі безпілотники та компоненти до систем ППО. Міністр оборони Бйорн Арільд Грам уточнив, що допомога складатиметься з 1000 нанодронів Black Hornet і компонентів для ракетних систем NASAMS.

Крім того, скандинавська країна пожертвує десятки тисяч продуктових пайків. Все закладене обладнання виробляється в Норвегії.

У вівторок Норвегія оголосила про збільшення розміру військової допомоги Україні цього року, додавши 240 мільйонів доларів. На полях саміту НАТО у Вільнюсі прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре виправдав таке збільшення, стверджуючи, що «це дійсно необхідно зараз».

Тим часом Австралія також надасть України новий оборонний пакет, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Переговори з паном прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 «Бушмастерами». Як завжди, маємо й повне політичне розуміння», – написав Зеленський.

Раніше сьогодні Зеленський серед пріоритетів для української сторони у другий день саміту НАТО у Вільнюсі назвав нові пакети підтримки для ЗСУ. Про це він вже поговорив із лідерами Німеччини, Канади та Британії.

Також Зеленський мав зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За його словами, сторони домовилися розпочати навчальну місію для українських пілотів на літаках F-16 у серпні цього року.