Пентагон підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну – ЗМІ

У четвер, 13 липня, США підтвердили доставку касетних боєприпасів в Україну, йдеться в заяві представника Пентагону, якого цитує журналістка Politico Лара Селігман.

«Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну», – йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць на цю тему не повідомляють.

13 липня командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.