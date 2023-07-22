Втрати Росії в Україні перевищили 241 тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 640 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 липня.

Загальні втрати російської армії штаб оцінює в 241 330 військових.

Крім того, за добу російська армія втратила:

7 танків (загалом 4 140)

16 бойових броньованих машин (8 096)

19 артилерійських систем (4 629)

1 реактивну систему залпового вогню (693)

8 засобів протиповітряної оборони (448)

11 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 944)

14 автомобілів і автоцистерн (7 159)

5 одиниць спеціальної техніки (691)

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.