Втрати Росії в Україні перевищили 241 тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 640 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 липня.
Загальні втрати російської армії штаб оцінює в 241 330 військових.
Крім того, за добу російська армія втратила:
- 7 танків (загалом 4 140)
- 16 бойових броньованих машин (8 096)
- 19 артилерійських систем (4 629)
- 1 реактивну систему залпового вогню (693)
- 8 засобів протиповітряної оборони (448)
- 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 944)
- 14 автомобілів і автоцистерн (7 159)
- 5 одиниць спеціальної техніки (691)
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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