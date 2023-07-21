Касетні боєприпаси: ЗСУ почали бити РФ на Півдні новим озброєнням

20 липня американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що ЗСУ вже почали застосовувати касетні боєприпаси, отримані від США в рамках одного із пакетів допомоги.

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За даними видання, Україна б'є новою зброєю «проти російських сил на південному сході, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які уповільнили літній наступ українських військ».

А вже наступного дня 21 липня координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу заявив, що Україна задоволена новою зброєю.

«Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно», – сказав він.

Останніми днями армія Росії відкрила проти ЗСУ де-факто новий фронт на Куп'янському напрямку, розпочавши там запеклі штурми в районі Масютівки.

І хоча Сили оборони змогли купірувати цей наступ, речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий заявив 21 липня, що росіяни намагаються там йти вперед. За добу війська РФ обстріляли позиції ЗСУ там рекордну кількість разів – 908 – з усіх типів артилерії.

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На стику ж Донецької та Запорізької областей Росія намагається повернути Приютіно та не віддає Старомайорське. Рух Сил оборони там зупинився – армія Росії дає запеклу відсіч.

Головні питання випуску:

Що дасть ЗСУ застосування касетних боєприпасів на Півдні?

Які висновки Росія зробила з просування Сил оборони там?

І чому у Росії не виходить прорвати оборону України під Куп'янськом?