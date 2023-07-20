«Противник очманів украй»: командир інструкторів батальйону «Свобода» про бої на Куп’янському напрямку   

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський 17 липня повідомив, що армія Росії почала штурм на Куп’янському напрямку. Судячи зі зведень Генштабу ЗСУ, йдеться про район Масютівки Харківської області – там Росія має «вклинення» у лінію оборони ЗСУ. Українське командування повідомляло, що там противник зосередив понад 100 тисяч солдат, а також чимало артилерії та військової техніки, зокрема, понад 900 танків. Утім, вже наступного дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ перехопили ініціативу в боях на Харківщині.

Що зараз відбувається на Куп’янському напрямку, який ризикує стати найгарячішим на фронті? Що означає «перехоплення ініціативи» ЗСУ там, про яке заявила Ганна Маляр? Та що має на меті Росія, почавши атаки на Харківщині? Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) спитали у Володимира Сьоміна – командира відділення інструкторів батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України, який воює неподалік.

«Знову як м’ясо кидають на фарш»

– Я так розумію, ви володієте інформацію, що зараз відбувається на Куп’янському напрямку. Зараз дуже багато уваги туди прикуто, піднялась така інформаційна хвиля. У Генштабі ЗСУ спростували, що це така певна новина для українського командування, стежили там за цим російським угрупованням, 100 тисяч осіб. Але тим не менш там є певне загострення. Розкажіть, що там зараз відбувається.

– Ми зараз трохи південніше стоїмо того напрямку, але загалом ситуацією володію, плюс Генштаб постійно повідомляє.

Трошки непередбачувано було те, що зібралось велике угрупування насправді. Між Куп’янськом і Лиманом повідомлялося про те, що зібралось угруповання чисельністю до 100 тисяч [російських] військовослужбовців плюс 900 танків, пів тисячі артилерійських систем і ще пару сотень систем РСЗВ. Почали вони активні штурмові дії.

На сьогодні я знаю, що активні штурмові дії на півночі від Куп’янська, є такий населений пункт Масютівка, – на південь від Масютівки вони наступають, ведуть активні обстріли постійно артилерійські, з РСЗВ. Якщо взяти південь від Куп’янська, то там активні наступальні дії ведуться біля Куземівки [Луганської області].

Там стоять підрозділи «недовагнера», які іменують себе як «Шторм Z»

Загалом противник очманів взагалі вкрай. Ви бачили, там стоять підрозділи «недовагнера», які іменують себе як «Шторм Z». Нам відомо, що це підрозділи штрафбатів, різних зеків, ув’язнених в минулому. Тому, як-то кажуть, тактика росіян незмінна – знову м’ясо кидають на фарш, на штурм, великою чисельністю хочуть взяти. Тактика у них проста – зрівняти все з землею і спробувати завести туди свою піхоту.

Наразі, наскільки мені відомо, Силам оборони вдається дуже успішно стримувати атаки противника та їх відбивати. При цьому наносити їм максимального ураження і втрат – і в особовому складі, і в техніці.

– Сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, що ініціатива вже у Збройних сил України на Куп’янському напрямку. Як це виглядає, що ініціативу перехопили ЗСУ? Тепер атакують Сили оборони України чи вона мала на увазі, швидше, стабілізацію лінії фронту, що просування військ Росії вдалось зупинити?

– Я думаю, більше стабілізацію вона мала на увазі. Тому що з такими резервами, які вони формують, і так, як вони (Росія – ред.) зараз туди стягують техніку та особовий склад, наступати зараз буде просто недоцільно. Навіть якби ми мали на це можливості, це будуть просто зайві втрати, недоцільні.

Я думаю, скоріше, вони (Сили оборони України – ред.) стабілізували ситуацію, перехопили ініціативу на свою сторону, ведуть контрнаступальні дії на окремих ділянках і вправно завдають великої шкоди окупантам.

– Щодо великої кількості техніки, 900 танків, якщо це дійсно так. Вони ще не в бою? Тобто зараз Росія розраховує після артпідготовки, ось цих «м’ясних штурмів», потім пустити ще в хід бронетехніку? Такий сценарій можливий?

– Так, цілком. Але дивіться, тактика застосування танків трохи різна залежно від умов, від місцевості. Тому що танки страшні не тільки тоді, коли вони їдуть на тебе, а ще, коли вони працюють з декількох кілометрів від фронту, з закритих позицій коли обстрілюють. Це та сама артилерія виходить, тільки більш точна.

Як не як, коли 125-й калібр летить по передових позиціях, дуже неприємно. Так само, як і від артилерії, тільки танки стріляють трохи точніше. І потім, звичайно, вони їх застосовують для того, щоби їхати ними і намагатися якось розгромити передній край, щоб проникнути вглиб оборони [ЗСУ].

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«Думали, що це слабке місце»

– Як гадаєте, яка ціль ось цього наступу саме зараз – Росія пішла вперед на Куп’янському напрямку. Чого вони домагаються домогтися? Відволікти сили ЗСУ від Бахмуту, від Півдня, де є такі обмежені просування, чи дійсно прорватися вперед і захопити знову Куп'янськ?

– Цілі міняються в ході операції, я думаю, вони на фарт ідуть. Якщо вийде, підуть далі. Не вийде, відгребуть як завжди. Моя думка така: зараз Україна сконцентрувала наші наступальні дії, акценти ідуть на запорізьких напрямках, на Бахмуті, на околицях там страшні бої ідуть, Кліщіївка.

На початку вересня 2022 року під час масштабного осіннього контрнаступу українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області , серед них Вовчанськ і Куп’янськ.

Я гадаю, вони думають (Росія – ред.), що наш північний фронт послаблений, і перекинули туди значне угруповання, бо думали, що це слабке місце. І розраховували, що зможуть розгромити нашу оборону, яка, на їхню думку, була слабкою, і, відповідно, дійти чи зайняти якийсь населений пункт, більш вигідне стратегічне чи тактичне положення для себе.

Плюс до того, звичайно, якщо вони атакують північніше, а наші угруповання великі розташовані південніше, ми змушені перекидати наші резерви, щоб відбивати активні штурми там і наступальні дії противника. Я думаю, що це 50 на 50 їхні цілі.

– Я так розумію, ви трохи південніше Куп’янська перебуваєте, ваш підрозділ. У вас якось ситуація на лінії фронту змінилась у зв’язку з початком наступу росіян на Куп’янському напрямку, чи все як було, так і лишилось?

– Дуже короткий проміжок часу для того, щоб якось охарактеризувати, описати ситуацію. Тому що незалежно від куп’янського наступу нас можуть обстрілювати з високою інтенсивністю або середньою щодня. Думаю, що не так наступальні операції [Росії] на Куп’янському напрямку важливі, як те, наскільки швидко ми можемо знайти і знищити, наприклад, склади БК противника, шляхи логістики. Тобто коли їм вдається якось провести це БК, вони нас б’ють – скільки можуть боєприпасів на це, стільки і витрачають. Якщо їм це не вдається, вони цього не роблять.

Я думаю, що ці два фактори не взаємопов’язані. У нас велика лінія фронту, постійно велика інтенсивність обстрілів, і час від часу тривають штурмові наступальні дії [військ РФ] на окремих ділянках із застосуванням бронетехніки.

– Ваші позиції штурмують чи зараз лише артобстріли?

– Якщо ми говоримо про останні два дні – ні. Якщо ми говоримо про останній тиждень-два – то так.

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