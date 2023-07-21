СБУ: понад 8 років тюрми отримав інформатор РФ за наведення ударів по підрозділах ЗСУ на Дніпропетровщині

Вісім років і шість місяців тюремного ув’язнення отримав житель Дніпропетровщини – інформатор російських спецслужб, який збирав розвіддані про дислокацію логістичних центрів ЗСУ на території Дніпропетровської області.

«Служба безпеки затримала фігуранта у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області навесні 2023 року… За даними слідства, російським інформатором виявився мешканець Синельниківського району. Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік з власної ініціативи почав публікувати фото і відео з місць базування Сил оборони. Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які за гроші запропонували йому співпрацю на користь країни-агресора», – йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Повідомляється, що чоловіка засудили за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. В СБУ кажуть, що такий термін він ще отримав, «враховуючи співпрацю зі слідством».

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.