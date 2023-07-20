У Дніпрі затримали співробітницю «Укрзалізниці» за підозрою у співпраці з РФ щодо ударів по логістиці ЗСУ

Служба безпеки повідомила про затримання у Дніпрі посадовиці місцевого підрозділу «Укрзалізниці», яку російські військові залучили до співпраці зі збору розвідданих про місця базування Сил безпеки.

За даними слідства, російська інформаторка була на «прямому» зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини.

«Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським «куратором». На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.