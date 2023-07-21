У червні українці пожертвували на армію найбільше з початку року – Opendatabot

У першому півріччі 2023 року українці перерахували на потреби армії менше, ніж у другій половині 2022-го, але в червні обсяги пожертв збільшилися – про це повідомила 21 липня платформа відкритих даних Opendatabot.

Проєкт проаналізував дані від трьох великих організацій: державної платформи United24, волонтерської організації «Повернись живим» і Фонду Сергія Притули. За його висновками, за перші шість місяців року фонди отримали 8,35 мільярда гривень.

«Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022-го. Найбільші збори – у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями», – йдеться в аналізі.

За даними Opendatabot, волонтери зібрали:

United24 – 5,54 мільярда гривень, або 66% від загального обсягу пожертв

«Повернись живим» – 1,81 мільярда гривень (22%)

Фонд Притули – близько 1 млрд гривень (12%)

Більшість коштів, які зібрав United24, були перераховані саме на потреби Збройних сил України – 4,93 мільярда гривень, або 89% від загальної суми, зібраної платформою. Більшість коштів, які зібрав United24, були перераховані саме на потреби Збройних сил України – 4,93 мільярда гривень, або 89% від загальної суми, зібраної платформою. Решту коштів українці перерахували на відбудову та медичну допомогу.

Opendatabot вказує на пік пожертв у червні для всіх трьох фондів:

«2,4 мільярда гривень на оборону у червні – це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум – 2,24 млрд гривень – було зібрано цією платформою в липні 2022 року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 мільярда гривень на місяць».

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Також зросли показники двох інших фондів: «Повернись живим» зібрав 0,34 мільярда в червні, що на 17% більше за середні 0,29 мільярда з січня по травень цього року.

Організація Притули показала зростання на 37% – понад 220 мільйонів в порівнянні з трохи менше за 160 мільйонів у середньому за попередні місяці 2023 року.

У вересні 2022 року Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що 81 відсоток українців жертвував гроші на потреби армії.