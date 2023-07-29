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Російські військові вдарили по закладу освіти в Сумах – влада

Наслідки обстріли Сумська область, 5 липня 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«На місці прильоту працюють всі необхідні служби», – йдеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. У Сумській ОВА також нагадали, що публікувати фото та відео з місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків суворо заборонено та закликали жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.

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