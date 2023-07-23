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У Запорізькій області через агресію РФ пошкоджені 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури – ОВА

Наслідки російських обстрілів багатоповерхівок у Запоріжжі, 22 березня 2023 року

На підконтрольній Україні території Запорізької області наразі, за підрахунками Запорізької ОВА, руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Про це під час спеціального брифінгу повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства ОВА Віталій Литвиненко.

«У нас на сьогодні, якщо брати по Запорізькій області, майже 12 тисяч пошкоджених об’єктів саме цивільної інфраструктури. З 3.5 тисяч – це об’єкти життєзабезпечення. Це вода, газ, електроенергія, теплопостачання. Якщо брати теплопостачання, то, на щастя, таких серйозних руйнувань немає. Це повилітали вікна – їх забили. Це не впливає на роботу безпосередня обладнання, і котельні будуть працювати. Водопостачання, якщо брати у нас по області, то є 13 населених пунктів, які залишились без централізованого водопостачання повністю або частково», – розповів посадовець.

За його словами, це переважно прифронтова зона – це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ і населенні пункти, які розташовані біля цих центрів громад.

Щодо відновлення пошкодженого внаслідок війни житла, то в регіоні запрацювала державна програма «єВідновлення». Скористатися нею можуть жителі Запорізького району і двох громад Пологівського району Запорізької області – Воздвиженської та частини Преображенської громади.

Як повідомили в ОВА, в рамках програми вже прийняли 61 рішення з виділення коштів на компенсацію на суму більше 3 млн. гривень. Зокрема перераховано понад 1 млн грн. компенсації жителям Кушугумської та Степненської громад Запорізького району.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков повідомив, що за півтора місяці дії програми «Євідновлення» українці подали 25 тисяч заявок у «Дії». За його словами, розглянута майже цих заявок, задоволені півтори тисячі з них – на суму понад 115 мільйонів гривень.

Серед лідерів за кількістю заявок – Харківська, Київська, Херсонська, Чернігівська, Сумська області.

Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

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