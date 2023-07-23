У Запорізькій області через агресію РФ пошкоджені 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури – ОВА

На підконтрольній Україні території Запорізької області наразі, за підрахунками Запорізької ОВА, руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Про це під час спеціального брифінгу повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства ОВА Віталій Литвиненко.



«У нас на сьогодні, якщо брати по Запорізькій області, майже 12 тисяч пошкоджених об’єктів саме цивільної інфраструктури. З 3.5 тисяч – це об’єкти життєзабезпечення. Це вода, газ, електроенергія, теплопостачання. Якщо брати теплопостачання, то, на щастя, таких серйозних руйнувань немає. Це повилітали вікна – їх забили. Це не впливає на роботу безпосередня обладнання, і котельні будуть працювати. Водопостачання, якщо брати у нас по області, то є 13 населених пунктів, які залишились без централізованого водопостачання повністю або частково», – розповів посадовець.

За його словами, це переважно прифронтова зона – це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ і населенні пункти, які розташовані біля цих центрів громад.



Щодо відновлення пошкодженого внаслідок війни житла, то в регіоні запрацювала державна програма «єВідновлення». Скористатися нею можуть жителі Запорізького району і двох громад Пологівського району Запорізької області – Воздвиженської та частини Преображенської громади.

Як повідомили в ОВА, в рамках програми вже прийняли 61 рішення з виділення коштів на компенсацію на суму більше 3 млн. гривень. Зокрема перераховано понад 1 млн грн. компенсації жителям Кушугумської та Степненської громад Запорізького району.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков повідомив, що за півтора місяці дії програми «Євідновлення» українці подали 25 тисяч заявок у «Дії». За його словами, розглянута майже цих заявок, задоволені півтори тисячі з них – на суму понад 115 мільйонів гривень.



Серед лідерів за кількістю заявок – Харківська, Київська, Херсонська, Чернігівська, Сумська області.

Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.