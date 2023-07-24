Ні з боку Білорусі, ні з боку Росії немає достатнього угруповання для повторного вторгнення – речник ДПСУ

Росія не має достатніх сил для того, щоб повторно атакувати Україну з півночі, проте Збройні сили України мають бути готовим до розвитку будь-яких подій, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок»).

«Звісно, що нагнітанням ситуації і на кордоні з Білоруссю, і на кордоні з країною-агресором у межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини ворог намагається стримати Сили оборони України, демонструючи певну присутність для того, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх сил і не перекинула їх на більш важливі напрямки, де ведуться такі повномасштабні бойові дії», – сказав Демченко.

Він також зазначив, що північний кордон України із Білоруссю постійно укріплюється, там зводять фортифікаційні споруди і мінують територію, а от укріплювати лінію кордону Чернігівської, Сумської та Харківської областей із Росією – дуже складно, оскільки територія перебуває під постійними обстрілами.

За останній час, зазначає Демченко, обстрілів більше зазнають Сумська і Харківська області.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою». «Навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО», – наголосили в ISW.