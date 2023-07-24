Міноборони РФ під ударом? Війна триватиме до літа 2024-го? «Вагнер» піде на Польщу?

У ніч на 24 липня безпілотники атакували російську столицю. Пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр «Леруа Мерлен», повідомили російські державні медіа та телеграм-канали. Це підтвердив і мер Москви Сергій Собянін. Вибухи чули також і в Криму: пишуть, що там влучання у склади боєприпасів. Які безпілотники вдарили по Москві та звідки вони прямували? І що відбувається в окупованому Криму?

В ЮНЕСКО засудили російські обстріли Одеси, внаслідок яких пошкоджено майже 50 будинків. Загинула одна людина та 22 отримали поранення, серед них – четверо дітей. У Росії ж виправдали свої удари тим, що ніби цілили по об'єктах, де «готувалися терористичні акти проти РФ і де перебували іноземні найманці». Президент України Володимир Зеленський каже, що «Україні потрібен повноцінний повітряний щит». Що необхідно, аби захистити українські міста?

Україна вже відбила майже 50 відсотків території, які Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення. Контрнаступ триватиме ще кілька місяців, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. А от американське видання The Wall Street Journal пише, що «контрнаступ може зайти в глухий кут через відсутність достатньої кількості зброї та підготовки українських військових». Український міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й може бути прийнята в НАТО в липні 2024 року. То що відбувається з постачаннями західної зброї?

Розвідка США підтвердила, що РФ перемістила частину ядерної зброї до Білорусі. Про це пише CNN із посиланням на високопосадовців у розвідці. Тим часом Олександр Лукашенко занепокоєний бажанням «вагнерівців», як сказав він, «сходити на екскурсію до Варшави та Жешува».

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