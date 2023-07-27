На Херсонщині через обстріл РФ поранений чоловік – ОВА

Цивільний чоловік поранений в Одрадокам’янці Тягинської громади на Херсонщині внаслідок російського обстрілу 27 липня, повідомила обласна військова адміністрація.

«57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі. У нього діагностували поранення гомілки та руки. Потерпілого шпиталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.