Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Херсонщині через обстріл РФ поранений чоловік – ОВА

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області

Цивільний чоловік поранений в Одрадокам’янці Тягинської громади на Херсонщині внаслідок російського обстрілу 27 липня, повідомила обласна військова адміністрація.

«57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі. У нього діагностували поранення гомілки та руки. Потерпілого шпиталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG