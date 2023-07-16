На Херсонщині під час гри з вибуховим пристроєм постраждали хлопчики – ОВА

На Херсонщині діти знайшли невідомий предмет, який здетонував під час їхньої гри, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років», – повідомив місцевий чиновник.

За його словами, діти внаслідок вибуху отримали черепно-мозкові травми та контузії.

«Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги», – зазначив Прокудін.

Він додав, що хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Дітям надається необхідна медична допомога.

Влада нагадала про мінну небезпеку на Херсонщині і наголосила, що зарано відвідувати території, де не працювали сапери – насамперед йдеться про поля, ґрунтові дороги, лісосмуги, узбережжя водойм.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.