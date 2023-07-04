Двоє людей у Херсоні загинули через ранковий обстріл

Російські війська обстріляли Херсон вранці 4 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними відомства, артилерійський обстріл мав місце близько 6 години ранку.

«Двоє містян – чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки», – йдеться в заяві.

Правоохоронці відкрили справу про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з вбивством.

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Напередодні, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, шестеро людей на Херсонщині отримали поранення через російські обстріли.

Також голова Донецької області Павло Кириленко повідомив про одного загиблого жителя області – в селі Предтечине. Ще двоє людей в регіоні отримали поранення.

Очільник Харківщини Олег Синєгубов також заявляє про обстріли кількох районів в області. За його даними, ніхто з цивільних від них не постраждав. Натомість 32-річний чоловік підірвався в Ізюмі на вибуховому пристрої і був госпіталізований у важкому стані.

Москва, попри докази та свідчення, заперечує свої атаки на цивільне населення України.