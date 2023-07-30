Генштаб ЗСУ повідомив про 36 боєзіткнень на фронті й 480 загиблих військових РФ за добу

Генеральний штабу збройних сил України повідомив, що за минулу добу на фронті було 36 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка… Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Крім того, командування навело дані про втрати Росії у війні проти України за останню добу:

480 військових (близько 245 700 – від початку повномасштабної війни)

14 танків (4205 – від початку вторгнення)

11 бойових броньованих машин (8178)

9 артилерійських систем (4795)

1 засіб ППО (459)

4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4011)

28 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (7275).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Станом на 28 липня російські журналісти встановили імена 28 652 російських військовослужбовців, які загинули під час війни проти України. Втрати підрахували Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів. До списку входять лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.