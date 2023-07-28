Журналісти підтвердили загибель понад 28 тисяч російських військових в Україні

Станом на 28 липня відомі імена 28 652 російських військовослужбовців, які загинули під час війни проти України. Втрати підрахували Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів. До списку входять лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути у два – два з половиною рази вищою.

Так, на кінець травня цього року підрахунок видань «Медіазона» і «Медуза» показав кількість загиблих на війні російських військових у 47 тисяч осіб. Цю кількість журналістів отримали, виходячи з даних про надмірну смертність чоловіків боєздатного віку.

Від моменту попереднього зведення 30 червня до оприлюдненого сьогодні списку додалося 1851 ім’я.

Дослідники уточнюють, що приріст числа загиблих в’язнів стає дедалі меншим. За їхніми даними, зараз ув’язнені служать у загонах «Шторм Z» Міністерства оборони Росії. Наскільки масово йде вербування в колоніях зараз, поки неясно.

Загалом журналістам відомо про смерть 2976 мобілізованих росіян – 60% із них загинули в період від 1 січня 2023 року.

Аналітики, які стежать за контрнаступом України в Запорізькій області, відзначали високі втрати серед російської артилерії і ракетних військ. Бі-Бі-Сі і «Медіазона» бачать непрямі підтвердження цього: кількість загиблих російських військовослужбовців артилерійських військ за минулий місяць зростала швидше, ніж раніше.

За місяць стало відомо про загибель 17 офіцерів у званні від підполковника і вище. 11 липня підтвердилася загибель першого генерал-лейтенанта – це був Олег Цоков, заступник командувача Південного військового округу.

Загалом у списку загиблих високопоставлених офіцерів зараз – 280 людей.

Найбільше повідомлень про загибель військових приходить у Свердловську і Челябінську області, Башкирію, Бурятію та Ростовську область РФ. Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю РФ, серед іншого, пояснюється тим, що там волонтери обходять цвинтарі і фотографують поховання військових – тобто про велику кількість втрат стає відомо публічно.