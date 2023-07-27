Розвідка Британії назвала число вертольотів Ка-52, які Росія втратила в Україні

Росія, швидше за все, втратила близько сорока гелікоптерів Ка-52 після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але цей тип зброї також завдав Україні великих збитків, заявила 27 липня розвідка Великої Британії.

«У той час, як українські сили продовжують значні наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєння в цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52… В останні місяці Росія, швидше за все, посилила своє угруповання на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М: сильно модифікованого гелікоптера, із врахованим досвідом Росії в Сирії», – йдеться в повідомленні.

«Ще одним ключовим вдосконаленням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність якої становить близько 15 кілометрів. Екіпажі Ка-52 швидко використали можливості для запуску цієї зброї за межі радіусу дії української ППО», – додали в британській розвідці.

Українські військові час від часу повідомляють про збиття російських Ка-52, востаннє дані про це були 25 липня.

За відкритими даними, вартість одного вертольота Ка-52 «Алігатор» становить близько 16 мільйонів доларів.

У Генштабі ЗСУ вранці 27 липня повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 311 гелікоптерів.