Втрати Росії у війні проти України перевищили 243 тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила внаслідок повномасштабної війни проти України близько 243 220 своїх військових, 600 із них – протягом останньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 липня.

Серед інших втрат Росії у Генштабі назвали такі:

танки ‒ 4174 (12 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8131 (+13)

артилерійські системи – 4705 (+30)

РСЗВ – 698 (+1)

засоби ППО ‒ 454 (+2)

літаки – 315

гелікоптери – 310

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14)

крилаті ракети ‒ 1307

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7194 (+12)

спеціальна техніка ‒ 703 (+5).

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.